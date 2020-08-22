 الكاظمي يصل محافظة البصرة

(المستقلة)..وصل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مساء السبت، الى محافظة البصرة في زيارة مفاجأة.

وقال بيان عن مكتب رئيس الوزراء ان الزيارة التي جاءت بعد ساعات قليلة من وصول الكاظمي الى العاصمة بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف الى الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الى البصرة كلّ من، وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، فضلا عن وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع.