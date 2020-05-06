الكاظمي يصل إلى البرلمان استعدادا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية

( المستقلة)…. وصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ومرشحي الكابينة الوزارية إلى مبنى مجلس النواب تمهيداً لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة.

وقال مصدر برلماني لل ( المستقلة) مساء اليوم الأربعاء ان ” الكاظمي ومرشحي حكومته وصلوا إلى مبنى البرلمان قُبيل عقد الجلسة الخاصة بالتصويت على منح الثقة للتشكيلة الوزارية”.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

وتنتهي المهلة الدستورية أمام الكاظمي لتمرير حكومته في البرلمان في التاسع من أيار/مايو الجاري وسط توسع دائرة المعارضين لتمرير حكومته في الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان يحظى في البداية بتأييد الغالبية الساحقة من الكتل السياسية.

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.( النهاية)