الكاظمي يصف تلكؤ المشاريع بأنها جريمة بحق المواطن

المستقلة/ سرى جياد/وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلكؤ المشاريع بأنها جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات.

جاء ذلك في تغريدة للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تابعتها المستقلة قال فيها انه من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008إلى اليوم وأقل ما يوصف فيها بانها جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٨ والى اليوم، وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 16, 2020

وجرى ذلك خلال ترؤسه اجتماع بمحافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية لمناقشة الواقع الخدمي والأمني فيها.