الكاظمي يشيد بدور المرأة العراقية

المستقلة/ سرى جياد/أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدور المرأة العراقية من خلال مواقفها ومساندتها في أصعب الظروف التي مر بها العراق على مر السنين

وقال في تغريدة له على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تابعتها المستقلة ليس من باب التمييز بل كواقع حال عندما نقول المرأة العراقية صانت مجتمعنا رعتنا في الحروب الطاحنة المجنونة وصانت سقوف منازلنا في الحصار وساندت الوحدة الوطنية أمام انفلات الطائفية ومازالت تدعم العراق وطنا وبيتا وارضا تاريخية رغم كل التحديات.