الكاظمي يشيد بخطوة لمتظاهري الناصرية ويتعهد بتقديم “الجناة” للعدالة

المستقلة/- أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بقيام المتظاهرين في مدينة الناصرية بإعادة افتتاح جسر الزيتون.

وقال الكاظمي في تغريدة بموقع تويتر إن إعادة افتتاح جسر الزيتون في الناصرية “خطوة مباركة تستحق الثناء والشكر لأهلنا الطيبين وشبابنا الواعي وتثبت أن الحوار لا التصادم هو الطريق لفهم تطلعات شعبنا.

وتعهد الكاظمي لـ”ذوي الشهداء بمواصلة البحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة”، مشيراً إلى “اكتمال تصميمات نصب الشهداء ومتحف تشرين وستباشر الفرق الفنية فوراً”.

وتم يوم أمس الخميس، إعادة افتتاح جسر الزيتون “الشهداء”، وسط مدينة الناصرية، بحضور عدد كبير من المتظاهرين وذوي ضحايا الاحتجاجات الشعبية.

وطالب المتظاهرون، خلال إعادة افتتاح جسر الزيتون “الشهداء”، بالقصاص من قتلة المحتجين، ووضع حد للفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية.

يشار إلى أن أهالي الناصرية طالبوا، في وقت سابق، بمحاسبة الفريق الركن جميل الشمري، متهمين إياه بواقعة “جسر الزيتون”، التي راح إثرها عدد من ضحايا الاحتجاجات الشعبية.