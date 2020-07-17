الكاظمي يرفض طريقة خزن الحنطة في كربلاء ويصفها بالجريمة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كربلاء ، بإعداد تقرير على أن يقدم خلال اسبوع لتقديمه الى وزير التجارة أثناء اجتماع مجلس الوزراء بطريقة خزن الحنطة في سايلو المحافظة الذي وصفها بالبدائية وجريمة وضياع جهد وتعب المزارعين والفلاحين .

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديو تابعته ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “رئيس الوزراء الكاظمي اثناء زيارته كربلاء الثلاثاء الماضي لافتتاح عدة مشاريع خدمية ، زار سايلو المحافظة لخزن الحنطة “.

واظهر الفيديو رفض الكاظمي لطريقة خزن الحنطة لهذا العام التي وصفها بالبدائية، وعدها جريمة، وتضييع لجهد تعب المزارعين.

كما شدد الكاظمي على إدارة الفرع بتقديم تقرير مفصل خلال اسبوع لمعرفة اسباب التلكؤ وطريقة الخزن ليقدم الى وزير التجارة في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ، وسيتم محاسبة الجهة المقصرة “.

يذكر إن” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار كربلاء الثلاثاء الماضي لافتتاح عدة مشاريع ، منها المستشفى الإمام الحسن عليه السلام ( التركي ) سابقا ، والطريق الحولي ومشاريع اخرى اقتصادية وطبية “.