الكاظمي يرسل المنهاج الحكومي الى البرلمان لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة

المستقلة ..كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ارسل منهاجه الى البرلمان لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الكاظمي، انهى مفاوضاته الماراثونية مع الكتل السياسية واكمل اغلب الوزارات في كابينته الوزارية بعد ان أعاد تسميتها اكثر من مرة”.

وأوضح أن “الكاظمي أرسل المنهاج الحكومي الى البرلمان، مرفقاً بطلب تحديد جلسة منح الثقة للحكومة”، مشيراً إلى أن “الحكومة ستحدد الجلسة قريباً”.