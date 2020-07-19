الكاظمي يدعو مجلس امناء الإعلام و “نبيل جاسم” الى اصلاح وتطوير عمل الشبكة

(المستقلة)… دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعضاء مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي والإعلامي “نبيل جاسم” الى تقديم ورقة عمل إصلاحية لتطوير عمل الشبكة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقته (المستقلة) إن “الكاظمي استقبل اليوم الأحد رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، والإعلامي نبيل جاسم، مؤكدا “على دعم الحكومة للإعلام الحر والمستقل في العراق، بوصفه أداة لبناء الدولة وترسيخ ثوابتها الوطنية”.

وشدد الكاظمي على “ضرورة تحصين شبكة الإعلام العراقي من التأثيرات والضغوطات السياسية، لتبقى منصة إعلامية حرة في صناعة رأي عام يؤمن بوحدة العراق وبتكامل الدولة وأسسها”.

وجدد الكاظمي دعمه لـ”عمل شبكة الإعلام العراقي، وخيارات مجلس الأمناء، داعيا أعضاء المجلس ونبيل جاسم الى تقديم ورقة عمل إصلاحية بشأن تطوير عمل شبكة الإعلام، بما يمكّنها من أداء دورها المحوري والقيام بمهامها على الوجه الأمثل”.

وأعلن نبيل جاسم، الاثنين (6 تموز الجاري)، اعتذاره عن تسنم منصب رئيس شبكة الاعلام العراقي، وذلك بعد يوم واحد من تصويت مجلس امناء الشبكة على تكليفه .(النهاية)