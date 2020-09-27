الكاظمي يدعو الأطباء لإنهاء إضرابهم العام والعودة الى ممارسة مهنتهم الإنسانية

المستقلة /- دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأطباء المضربين عن العمل الى الإسراع في إنهاء إضرابهم العام والعودة الى ممارسة مهنتهم الإنسانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:” ان الكاظمي التقى اليوم وفداً يمثل الأطباء المقيمين والدوريين المضربين عن العمل، واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها في ظل جائحة كورونا، وفي هذا الظرف الصعب، حيث يشهد البلد أزمة مالية الى جانب تحديات اخرى”.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء:” أن مطالب الأطباء مشروعة، وسيتولى رعاية ما يمكن منها بشكل مباشر، وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذها”.

ودعا رئيس الوزراء الى الإسراع في إنهاء إضرابهم العام والعودة الى ممارسة مهنتهم الإنسانية ، ومساندة زملائهم من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية، للعبور من هذه الأزمة الخطيرة.