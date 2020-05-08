الكاظمي يدعو أمين عام “الناتو” لزيارة العراق بـ”أقرب فرصة”

( المستقلة)…. وجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي يوم الجمعة دعوة لأمين عام الحلف الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ لزيارة بغداد لمناقشة بحث سبل رفع مستوى العمل المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من ستولتنبرغ الذي قدم التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة البرلمان.

ونقل بيان صادر عن مكتب الكاظمي عن ستولتنبرغ تأكيده على “حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الارهاب عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق”.

وأشار إلى “حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع العراق لمواجهة تحديات الارهاب”.

من جانبه، نوه الكاظمي إلى أن “الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع حلف الناتو”.

وقدم الكاظمي دعوة لأمين عام حلف الناتو لزيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة برفقة فريق عمله لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب واسناد القوات الأمنية، وتجاوز المعوقات سواء الأمنية او المتعلقة باجراءات الوقاية الصحية.( النهاية)