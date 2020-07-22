الكاظمي يختتم زيارته الى إيران

(المستقلة)..اختتم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي استمرت ليومين.

وكانت الزيارة قد شهدت عقد مباحثات بين الكاظمي، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، أكد فيها الجانبان على رغبتهما في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وفي مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الصحي في مواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن التعاون المستمر من أجل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

والتقى رئيس مجلس الوزراء بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي الخامنئي .

كما عقد الوفدان العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والإيراني برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إسحاق جهانغيري اجتماعاً موسعاً تناول تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين، وسبل تذليل العقبات، وتجاوز الإشكاليات التي قد تعترض سير التعاون المشترك.

وكذلك التقى الكاظمي والوفد المرافق له، برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، حيث جرى بحث الجهود الثنائية في تجاوز الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، والتحديات التي شكلتها الأزمة الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن الجهود الثنائية لتجاوزها بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والإيراني.