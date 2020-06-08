الكاظمي يختار مقرب من المالكي مديرا لمكتبه + وثيقة

( المستقلة)…. كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مديراً لمكتبه مختارا اياه من بين ثلاث اسماء مطروحة.

وحصلت المستقلة على وثيقة صادر من مكتب الكاظمي جاء فيها أمر ديواني انه لمقتضيات المصلحة العامة، واستنادا للصلاحيات القانونية المخولية إلينا، تقرر تكليف القاضي رائد جوحي حمادي بمهام مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء”.

وجرى اختيار حمادي وهو مقرب من المالكي، من بين ثلاثة أسماء كانت على طاولة الكاظمي.

أما الاسمان اللذان لم يقع الاختيار عليهما فهما: ابو مريم الانصاري القيادي في منظمة بدر، ومحمد سالم الغبان القيادي في منظمة بدر.( النهاية)