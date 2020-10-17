الكاظمي يحقق العدالة ويعتقل منفذي جريمة بلد

المستقلة … نشر رئيس الوزراء العراقي مساء يوم السبت تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر حول مجزرة قضاء بلد التي وقعت يوم أمس السبت.

وقال الكاظمي في تغريدته ‏لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية” فيما أضاف الكاظمي ” تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود الى الوراء “.

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ومن خلال تغىيدته التي نشرها الكاظمي على حسابه الرسمي رفض بشكل قاطع الاعتداء على اي مواطن عراقي حيث قال أن ” جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض و أن اي اعتداء ضد العراقيين نواجهه باسم الدولة والشعب”.

وذكر الكاظمي انه تم اعتقال بعض مرتكبي الجريمة ولا زال البحث جاري عن آخرين، حيث ذكر ” اعتقلنا بعض المرتكبين ونطارد آخرين لتحقيق العدالة”.

يذكر ان حكومة الكاظمي تسعى الى فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون ومنع التجاوزات والعبور بالعراق الى بر الأمان وعدم الخوض في اية نزاعات داخلية بين أطياف الشعب العراقي.