الكاظمي يحذر من محاولات احياء “فتنة وطائفية” في مدينة الطارمية

(المستقلة)… حذر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي من محاولات احياء “فتنة وطائفية” في مدينة الطارمية شمالي العاصمة بغداد، مشددا “سنتصدى لهذا الأمر”.

وقال الكاظمي في بيان له تلقته (المستقلة) صدر عقب اجتماعه بالقيادات الأمنية في الطارمية التي زارها اليوم إن الجهود التي تبذلها قواتنا البطلة لتعقّب الخلايا الإرهابية النائمة كبيرة”، مؤكدا “لن نسمح بوجود فتنة في الطارمية أو في أي منطقة بالعراق”.

وأضاف أن “أبناء الطارمية أبناؤنا، وقواتنا تعمل جاهدة لحمايتهم”، مشيرا إلى أن “محاولة النيل من قواتنا البطلة بالشائعات مرفوضة، ولا نقبل بها” .

وحذر الكاظمي أن “هناك من يحاول أن يحيي الطائفية مجددا”، مشددا “سنتصدى لهذا الأمر” .

وأشار إلى أن ” قواتنا التي سطرت أروع الانتصارات والبطولات في محاربة الإرهاب هي محل فخر كل أبناء شعبنا، وتحافظ على أمن مواطنينا في جميع المدن” .

وقُتل آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي غيدان واصيب اربعة جنود اخرين بهجوم شنه التنظيم المتشدد يوم الجمعة الماضية بقضاء الطارمية، وتوفي السبت اثنان من عناصر الجيش العراقي من الذين اصيبوا بالهجوم

وعقب الهجوم، أغلقت قوات الجيش قضاء الطارمية بالكامل وبدأت حملة تمشيط واسعة النطاق بحثاً عن مسلحي التنظيم الذين فروا نحو البساتين المحيطة بمركز القضاء.

واصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، توجيها فوريا وعاجلا للقبض على قتلة آمر لواء بالجيش بالعراقي. (النهاية)