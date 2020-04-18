الكاظمي يحدد ملامح فريقه الوزاري الذي يعتزم تقديم أسمائه للبرلمان

( المستقلة)…. حدد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، يوم السبت، ملامح فريقه الوزاري الذي يعتزم تقديم أسمائه الى البرلمان.

وقال الكاظمي، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في اجواء ودية، ونحاول تجاوز المعوقات على اساس الحوار الايجابي”.

وأضاف “نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها، يواجه الازمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس”.

وأكدت كتلة الفتح النيابية، اليوم السبت، استمرار المفاوضات السياسية نحو تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرة إلى ان أسماء الكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي ستدقق في هيأتي النزاهة والمساءلة والعدالة قبل إرسالها إلى مجلس النواب.( النهاية)