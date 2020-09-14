الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب

الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب

المستقلة /- اجرى رئيس مجلس الوزراء تغييرات مهمة وكبيرة في عدد من المناصب شملت عدد من الهيئات المستقلة، ومفاصل مالية وامنية، كما كان متوقعا.

وذكرت معلومات ان رئيس الوزراء قرر تسمية مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي ، فيما تم ترشيح سهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار. و حسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الاوراق المالية

كما تم تعيين المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي امينا لبغداد ، وسالم جواد عبدالهادي الچلبي مديرا للمصرف العراقي للتجارة TBI

وبالنسبة للمناصب الأمنية فتم تعيين خالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي ، وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني.

اما بالنسبة لرئيس هيئة الحج والعمرة فتم تعيين الشيخ سامي المسعودي لرئاستها ، كما تم تعيين علاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة.

وتأتي هذه التعيينات استكمالا للإجراءات التي اتخذها الكاظمي في الأسابيع الأخيرة والتي اجرى فيها تغييرات على مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات، وعدد من دوائر وزارة المالية.

ويشير مختصون الى أن هذه الإجراءات التي تتم تحت يافطة مكافحة الفساد في دوائر الدولة المهمة، تأتي في محاولة للقضاء على الدولة العميقة التي تم بنائها للسيطرة على مفاصل الدولة المهمة .