الكاظمي : يجب إبعاد العراق عن سياسة المحاور .. وعلى الوزراء اللقاء بنظرائهم

الكاظمي : يجب إبعاد العراق عن سياسة المحاور .. وعلى الوزراء اللقاء بنظرائهم

المستقلة/- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء انه يجب إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي وتلقته (المستقلة) اليوم ان رئيس الوزراء قال ” التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى اليه في علاقاتنا مع الدول ” .

وأضاف الكاظمي انه ” على الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني” .

وتابع ” التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح” . (النهاية)