الكاظمي يثمّن مبادرة سرايا السلام ومقتدى الصدر بإنشاء مستشفى لمواجه كورونا ويزورها

(المستقلة)… دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة الصحة الى تكثيف الجهود من اجل السيطرة على جائحة فيروس كورونا وانقاذ المصابين، فيما ثمّن مبادرة سرايا السلام وجهودهم في إنشاء هذا المستشفى الذي سيقدّم خدماته للمواطنين، مقدّما شكره لـ “يد مقتدى الصدر، الذي وجّه بتحويل أحد مقرات سرايا السلام وتأهيله ليكون مستشفى خاصا لاستقبال المصابين بفايروس كورونا،

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان الكاظمي “افتتح اليوم مستشفى العطاء في مدينة الصدر، الخاص بالمرضى المصابين بفايروس كورونا، والذي تم تأهيله وإنجازه من قبل سرايا السلام، بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة”.

واضاف ان “الكاظمي تفقد، ردهات المستشفى، واطلع على أقسامها، وحيّا الجهد الكبير الذي ساهم في إنشاء المستشفى في هذا الظرف الصعب، حيث تتكاتف فيه الجهود الحكومية والفعاليات الاجتماعية في سبيل مواجهة جائحة كورونا، من أجل التخفيف من معاناة المواطنين”.

وأشاد الكاظمي بـ “تعاون أبناء مدينة الصدر مع وزارة الصحة ،وقال سيادته : أنا سعيد لتواجدي وسط أهلي وناسي وأحبائي وأصدقائي في مدينة الصدر”.

وثمّن رئيس مجلس الوزراء “مبادرة سرايا السلام، وجهودهم في إنشاء هذا المستشفى الذي سيقدّم خدماته للمواطنين، مقدّما شكره لـ “يد مقتدى الصدر، الذي وجّه بتحويل أحد مقرات سرايا السلام وتأهيله ليكون مستشفى خاصا لاستقبال المصابين بفايروس كورونا، وأكد أن التكامل في ميادين العمل في المرحلة الراهنة، سيوحد الجهود ويزيد من مساحة الأمل ووتيرة العمل في تطويق جائحة كورونا”.

ودعا الكاظمي، وزارة الصحة والبيئة الى “تقديم كل الدعم والإسناد لمثل هذه المبادرات، وتكثيف الجهود من أجل السيطرة على جائحة المرض وإنقاذ المصابين”.

من جانبه، قدم وزير الصحة والبيئة شرحا مفصلا عن المستشفى الذي يتسع لأكثر من ثلاثمائة سرير مع ردهات للعناية المركزة تم تجهيزها بالمستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة، كما تم تهيئة الملاكات الطبية والتمريضية للعمل في المستشفى. (النهاية)