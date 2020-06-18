الكاظمي يتوعد مطلقي الصواريخ على “الجندي المجهول” ويؤكد لن اسمح باختطاف العراق

( المستقلة)… توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مطلقي الصواريخ على “الجندي المجهول” ببغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها ( المستقلة)… اليوم الخميس إن “الصواريخُ التي استهدفتْ (الجندي المجهول) في بغداد، تسعى الى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمرٌ لا تهاون فيه”.

وأضاف “لن أسمحَ لجهاتٍ خارجة على القانون باختطاف العراق من اجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها”.

وأكد الكاظمي بالقول “ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن”.

وأفاد مصدر امني مسؤول في وقت سابق من اليوم الخميس ان المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد تعرضت الى قصف صاروخي.

وقال المصدر إن اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في وقت مبكر من صباح اليوم ضمن ساحة الاحتفالات وبمحيط المنطقة الخضراء من دون مزيد من التفاصيل.

واكدت خلية الاعلام الامني العراقي يوم الخميس تعرض المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي.

واشارت الخلية في بيان لها الى سقوط اربعة صواريخ نوع كاتيوشا بعد منتصف ليل أمس، داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر بشرية أو مادية.

ونوه البيان الى عثور القوات الأمنية على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد.( النهاية)