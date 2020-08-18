الكاظمي يتوجّه الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي

(المستقلة)… غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم ان الكاظمي سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، الى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واضاف البيان انه سيعقد الكاظمي خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.(النهاية)