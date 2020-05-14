الكاظمي يتلقى دعوة لزيارة موسكو ويدعو بوتين الى بغداد

( المستقلة)…. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميالسفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، ونقل السفيرالروسي تهنئة خطية من رئيس الجمهورية الاتحادية الروسيةفلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والتيتضمنت الدعوة للكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراقفي مجلس الأمن.

من جانبه شكر الكاظمي الرئيس الروسي ورئيس الوزراء علىرسائلهم، مؤكدا اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسياوتطلعه الى تعزيزها قي المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية، وقدم الدعوة الى الرئيس الروسي لزيارةبغداد.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه سيكون سعيدا بزيارةموسكو، وان العراق يعوّل على الدور الروسي من اجلتحقيق الهدوء في المنطقة وتسهيل عمل الشركات الروسية فيمجال النفط والغاز والكهرباء وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين.( النهاية)