الكاظمي يتفقد منفذ الشيب الحدودي في ميسان ويطلع على آليات العمل فيه

الكاظمي يتفقد منفذ الشيب الحدودي في ميسان ويطلع على آليات العمل فيه

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..تفقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، منفذ الشيب الحدودي، واطلع على آليات العمل المتّبعة فيه.

كما اطلع على سير الإجراءات ومراحل الفحص وعمل الموازين وانسيابية النقل في المنفذ.

واستمع الكاظمي الى شرح مفصّل قدّمه المسؤولون عن المنفذ الحدودي، والعقبات التي تواجه العمل، وآليات تجاوزها.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء، زيارة الى ساحة التبادل التجاري في منفذ الشيب الحدودي، واطلع على الإجراءات وانسيابية العمل فيها، واستمع الى شكاوى المواطنين هناك ووعد بمتابعتها.

وحث جميع العاملين على بذل أقصى الجهود من أجل تطوير العمل، والالتزام بالتوجيهات الحكومية في تحسين نوعية الخدمات المقدّمة في المنفذ، بما يضمن سرعة العمل وزيادة الإيرادات، الى جانب مواجهة الضغوطات ومحاربة كل أوجه الفساد.