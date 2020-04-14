الكاظمي يتعهد بتمثيل المكون التركماني في الحكومة المقبلة

( المستقلة)… تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتمثيل المكون التركماني في الحكومة الاتحادية المقبلة التي سيرأسها.

وذكرت الكتلة التركمانية في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء “جاء ذلك خلال لقاء النواب التركمان مع الكاظمي في العاصمة بغداد “.

وذكر البيان انه “جرى خلال اللقاء تباحث آلية تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع المكونات ومنها المكون التركماني كحق دستوري ومكون أصيل في جسد المجتمع العراقي مؤكدين ان الظرف الحالي حساس لما يواجهه البلد من تحديات وباء كورونا، والركود الاقتصادي”.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله ان “عمق التواجد التركماني في هذا البلد يمتد لقرون طويلة وقدموا تضحيات جسيمة من اجل الحفاظ على امن وسلامة الوطن ولهم الحق في التمثيل الحكومي واخذ دورهم الريادي في رسم مستقبله”.

وتابع الكاظمي بحسب البيان ان “الحكومة المقبلة ستعمل على خدمة الشعب العراقي جميع المحافظات بمختلف مكوناتهم”.( النهاية )