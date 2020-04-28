الكاظمي : يتعهد بتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من خلال إجراء انتخابات نزيهة وعادلة

( المستقلة)…. تعهد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من خلال إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، دون الإشارة إلى موعدها.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي وتلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان.

وقال الكاظمي إن “الحكومة سوف تسعى الى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد انتاج الثقة في العملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي”.

وأضاف الكاظمي مخاطبا الوفد “انتم شركاء لرئيس الوزراء وحكومته للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية”، داعيا إلى “ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.

وجرى خلال اللقاء أيضا بحث عمل المفوضية العليا للانتخابات واحتياجاتها ومهامها المستقبلية، وفق البيان.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، الكاظمي في 9 نيسان/أبريل الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يومياً.( النهاية)