الكاظمي يبحث ملف الصحة والاقتصاد ويؤشر أزمة “جادة وخطيرة”

( المستقلة)… بحث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي خلال لقاءين منفصلين مع وزير الصحة جعفر صادق علاوي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق الأوضاع الصحية والاقتصادية في البلاد.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي وتلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين أنه بحث مع وزير الصحة، “تطورات الوضع الصحي في عموم البلاد والاطمئنان على سلامة إجراءات مواجهة جائحة كورونا ومنع تفشيه بين المواطنين والنتائج المتحققة”.

وجرى خلال اللقاء، “التأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية لحماية المواطنين الصادرة عن الجهات المختصة”.

فيما بحث الكاظمي مع محافظ البنك المركزي العراقي، “الواقع الاقتصادي والمالي في ظل جائحة كورونا وانخفاض الواردات نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية”.

وشدد الكاظمي على أن “الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق جادة وخطيرة، ويجب مواجهتها من خلال خطط وإجراءات فاعلة، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين”. ( النهاية)