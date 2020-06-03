الكاظمي يبحث مع وفد ايراني التعاون بمجال الطاقة وبالأخص الكهرباء

( المستقلة)… اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه ويسعى لتطويرنطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته ( المستقلة) .. اليوم الاربعاء إن الاخير ،استقبل اليوم، وزير الطاقة الايراني ، رضا اردكانيان، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات وفرص التعاون في مجال الطاقة، وبالأخص الكهرباء وتنمية العلاقات والتعاون الثنائي بين العراق وايران“.

وبيّن الكاظمي ان “العالم بأسره يواجه ظروفا صعبة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على المشهدالاقتصادي، مؤكدا على ضرورة بذل أقصى الجهود للتصدي للمشاكل المعقّدة التي تمرّ بها دول المنطقة“.

وأكد الكاظمي أن “العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه ، وأن الحكومة وضمن برنامجها الأساسي تسعىالى تطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل الخبرات“.

من جانبه، بيّن وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، “حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات وأقصى حالات التعاونمع العراق، ودعمه على جميع الصعد“.( النهاية)