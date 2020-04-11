الكاظمي يبحث مع وزير كردي مراحل تشكيل الحكومة والتحديات التي تواجهها البلد

( المستقلة)… أجرى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مشاورات مع وزير المالية فؤاد حسين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال حسين في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت ” التقيت مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المكلف، وفي جلسة أخوية وصريحة تم مناقشة مراحل تشكيل الحكومة والتحديات التي تواجهها البلد”.

وأعرب حسين عن “تمنياته بالنجاح للكاظمي في مهمته وبأسرع وقت ممكن”.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، اول امس الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد اعلان عدنان الزرفي تنحيه عن هذه المهمة.

وامام الكاظمي مهلة 30 يوماً تبدأ من التاسع من نيسان الجاري لتشيل الحكومة الجديدة التي فشل بها محمد علاوي، وعدنان الزرفي.

وتعهد الكاظمي بتشكيل حكومة تتولى تقديم الخدمات للمواطنين وتعمل على حصر السلاح بيد الدولة وتحفظ سيادة البلاد.( النهاية)