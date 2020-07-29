الكاظمي يبحث مع بلاسخارت الانتخابات المبكرة والتحضيرات الجارية لإجرائها

(المستقلة)… بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق دعم الاستقرار في البلاد، كما بحثا الانتخابات المبكرة ، والتحضيرات الجارية لإجرائها، في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم الابعاء ان ” الكاظمي استقبل الكاظمي اليوم الأربعاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والأمم المتحدة، ودعم الاستقرار في البلاد”.

وأضاف البيان ” كما بحثا الانتخابات المبكرة، والتحضيرات الجارية لإجرائها، في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا”.