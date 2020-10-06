الكاظمي يبحث مع السفير الامريكي العلاقات بين واشنطن وبغداد

المستقلة /- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مع السفير الاميركي وقائد التحالف الدولي ضد الارهاب، العلاقات بين واشنطن وبغداد فضلا عن ملاحقة بقايا الارهاب في العراق”.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، أنه “استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، يرافقه قائد قوات التحالف ضد الإرهاب في العراق، الجنرال بول كالفيرت”.

وبحث الكاظمي بحسب البيان، “تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في المجال الأمني، كما جرى بحث آخر الجهود المتواصلة في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي”ز

وتطرّق اللقاء كذلك الى “الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة”.