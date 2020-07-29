الكاظمي يبحث مع الأسدي والساعدي جرائم الخطف والقتل وحماية التظاهرات

(المستقلة)… عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً مع رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن، عبد الوهاب الساعدي.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء انه جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الارهابية.

كما تناول الاجتماع حركة التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من محافظات العراق، حيث وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية المختصة، وضمن نطاق واجباتها، بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين.(النهاية)