الكاظمي يؤكد قرب تشكيل الحكومة وستكون بمشاركة جميع الشرائح بما فيها المتظاهرون

( المستقلة)… كشف ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي عن مشاركة متظاهرين في الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال القيادي في الوطنية ضياء المعيني لل( المستقلة). اليوم الثلاثاء “قبل يومين كان لنا لقاء مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وأكدنا له على يكون البرنامج الحكومي غير مطول، خصوصاً ان حكومته مؤقتة تتركز على نقطتين الاولى اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة باشراف الامم المتحدة، وضرورة تحديد هذه الانتخابات بموعد ثابت خلال البرنامج الحكومي، وتكون بأقل من سنة من ولادة الحكومة الجديدة”.

واكد المعيني ان “النقطة الثانية محاسبة قتلة المتظاهرين وتعويض ذوي الشهداء والجرحى، ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي داعم لهذه التوجهات وله استعداد لتحقيق المطالب الحقيقة للمتظاهرين، كما أكد قرب تشكيل حكومته، بمشاركة جميع الشرائح، بما فيها المتظاهرون السلميون”.

ويحظى الكاظمي بتأييد غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية وهو ما تجعل مهمته يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.

وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.( النهاية)