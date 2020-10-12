الكاظمي يؤكد على تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي 

المستقلة /- سرى جياد/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على دعمه لتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص.

وشدد الكاظمي الحاجة إلى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة.

وبين أن النظام الاقتصادي في العراق مازال أسير الانظمة الشمولية في الادارة ولم يتطور ليتلائم مع الدستور الأمر الذي ساعد في تضخم وترهل هيكل الدولة.

وكان قد عقد اجتماعه اليوم الاثنين مع اعضاء مبادرة توظيف لفرص العمل في العراق جرت خلاله مناقشة المبادرة واهميتها في الوقت الراهن والخطط التي وضعت من أجل توظيف الشباب في سوق العمل.

ورحب باعضاء المبادرة وبارك لهم هذا المشروع الوطني وأكد أنه خطوة بالاتجاه الصحيح لمعالجة البطالة التي تفاقمت بسبب السياسات التوظيفية الخاطئة والمتراكمة.

ودعا المؤسسات كافة إلى التعاطي مع هذه الخطوة وتذليل العقبات أمامها وتطوير العمل بمايمكن هذه المنظومة من تحقيق الاتصال المطلوب مع كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في تغريدة للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تابعتها المستقلة.

وبين السيد الكاظمي أن النظام الإقتصادي في العراق، مازال أسير الإنظمة الشمولية في الإدارة، ولم يتطور ليتلاءم مع الدستور، الأمر الذي ساعد في تضخم وترهل هيكل الدولة. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 12, 2020

ورحب سيادته باعضاء المبادرة وبارك لهم هذا المشروع الوطني، واكد أنه خطوة بالإتجاه الصحيح، لمعالجة البطالة التي تفاقمت بسبب السياسات التوظيفية الخاطئة والمتراكمة. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 12, 2020

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يعقد، اليوم الإثنين، إجتماعاً مع أعضاء مبادرة توظيف لفرص العمل في العراق، جرت خلاله مناقشة المبادرة وأهميتها في الوقت الراهن، والخطط التي وضعت من اجل توظيف الشباب في سوق العمل. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 12, 2020

…مشدداً على الحاجة الى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص، بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 12, 2020

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الإتحادي، وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص … — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 12, 2020