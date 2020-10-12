الكاظمي يؤكد على تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي 

المستقلة /- سرى جياد/  أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على دعمه لتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص. 

وشدد الكاظمي الحاجة إلى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة.

وبين أن النظام الاقتصادي في العراق مازال أسير الانظمة الشمولية في الادارة ولم يتطور ليتلائم مع الدستور الأمر الذي ساعد في تضخم وترهل هيكل الدولة.

وكان قد عقد اجتماعه اليوم الاثنين مع اعضاء مبادرة توظيف لفرص العمل في العراق جرت خلاله مناقشة المبادرة واهميتها في الوقت الراهن والخطط التي وضعت من أجل توظيف الشباب في سوق العمل. 

ورحب باعضاء المبادرة وبارك لهم هذا المشروع الوطني وأكد أنه خطوة بالاتجاه الصحيح لمعالجة البطالة التي تفاقمت بسبب السياسات التوظيفية الخاطئة والمتراكمة.

ودعا المؤسسات كافة إلى التعاطي مع هذه الخطوة وتذليل العقبات أمامها وتطوير العمل بمايمكن هذه المنظومة من تحقيق الاتصال المطلوب مع كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في تغريدة للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تابعتها المستقلة.

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