الكاظمي يؤكد على الالتزام بقواعد العمل الأمني واحترام حقوق الانسان

المستقلة / – زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مقر وزارة الداخلية، مشدداً على ضرورة الالتزام بقواعد العمل الامني واحترام حقوق الانسان .

وذكر بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، ان الكاظمي اكد خلال الزيارة على ان “أبطال الداخلية قدموا التضحيات الكبيرة في محاربة الإرهاب والجريمة” .

واضاف ان “رجل الداخلية يمثل القانون، وأي اعتداء عليه يمثل اعتداءً على الدولة” .

وتابع الكاظمي: “لدينا فرصة للعمل وتصحيح الأخطاء، وعندما نؤشر على تلك الأخطاء فهي من أجل العمل والنهوض” .

وبين: “لا نسمح بالضغوطات السياسية من عناصر حزبية واجتماعية عليكم، وواجبكم حماية الجميع دون أي تدخل في عملكم” .

واوضح: “لديكم مهام وتحديات كبيرة في مواجهة الإرهاب والجريمة “، مبيناً أن “حماية الانتخابات المقبلة، وتوفير فرص عادلة للجميع، واحدة من المهام التي يجب أن تقومون بها بأفضل مايكون” .

وشدد على “الالتزام بقواعد العمل الأمني، واحترام حقوق الانسان، وبناء جسور الثقة بين الناس وفق القانون والعدالة، من المتطلبات الأساسية في عملكم” .

ولفت الى ان “الجهد الاستخباري مهم جدا في عمل الوزارة، ويجب أن يكون من أولوياتكم” .