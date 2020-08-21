الكاظمي يؤكد على إنصاف الأيزيديين وإعادة المختطفين واسترجاع حقوقهم

(المستقلة)… استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر إقامته بواشنطن، سفيرة النوايا الحسنة في الامم المتحدة ، نادية مراد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان ” الكاظمي رحب بالمواطنة العراقية الأيزيدية نادية مراد، وأشاد بجهودها الكبيرة في إيصال رسالتها الى العالم، وما تعرّض له الأيزيديون والمكونات الأخرى من انتهاكات صارخة على يد عصابات داعش الإرهابية، وفضح ممارساتهم الوحشية”.