الكاظمي يؤكد على إنصاف الأيزيديين وإعادة المختطفين واسترجاع حقوقهم
(المستقلة)… استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر إقامته بواشنطن، سفيرة النوايا الحسنة في الامم المتحدة ، نادية مراد.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان ” الكاظمي رحب بالمواطنة العراقية الأيزيدية نادية مراد، وأشاد بجهودها الكبيرة في إيصال رسالتها الى العالم، وما تعرّض له الأيزيديون والمكونات الأخرى من انتهاكات صارخة على يد عصابات داعش الإرهابية، وفضح ممارساتهم الوحشية”.
وأكد الكاظمي أن ” ملف الأيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، التي تحرص على إعادة جميع النازحين الى منازلهم، ولديها الخطط لإعادة تأهيل المناطق التي تعرّضت للإرهاب ، وإعادة الاستقرار اليها، وإنصاف الأيزيديين وكل العراقيين الذين تعرّضوا الى انتهاكات عصابات داعش، وإعادة المختطفين واسترجاع حقوقهم”. (النهاية)
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