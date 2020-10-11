الكاظمي يؤكد عزم حكومته على إيجاد معالجات ناجعة للازمات الراهنة
المستقلة /- سرى جياد/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على إيجاد معالجات ناجعة للازمات الراهنة.
جاء ذلك في تغريدة للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تابعتها المستقلة مؤكدا فيها التشديد على اهمية مواجهة كل التحديات المالية والاقتصادية والوبائية بما يؤمن تخطي العراق لهذه الأزمات وتحويلها نقاط ارتكاز للاصلاح والتنمية.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة، وتشديدها على أهمية مواجهة كل التحديات المالية والإقتصادية والوبائية بما يؤمن تخطي العراق لهذه الأزمات، وتحويلها نقاط ارتكاز للاصلاح والتنمية.
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 11, 2020
التعليقات مغلقة.