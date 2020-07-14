الكاظمي يؤكد دعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الثلاثاء، إن “الحكومة تدعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي بشكل كبير ، ونسعى بكل قوة لدعم وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية ، وأن جميع المشاريع المتلكئة سنعمل على تنفيذها .

وقال الكاظمي على هامش زيارته لعدد من مشاريع القطاع الخاص في كربلاء ، لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) أننا “ندعم القطاع الخاص، ونعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه وأن تفعيل ودعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل “.

وأضاف إن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جداً خلال المرحلة المقبلة ، إذ إننا ندعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي، ونسعى بكل قوة لدعم وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية ” .