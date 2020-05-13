الكاظمي يؤكد أهمية الفن والفنانين في التعبير عن واقع المجتمع

(المستقلة)..أكد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أهمية الفن والفنانين في الدولة والمجتمع ودورهم في التعبير عن واقع الشعب العراقي وتطلعاته ومطالبه المشروعة ودعم الحكومة للثقافة والفن.

وقال الكاظمي عند استقباله، بمكتبه في القصر الحكومي، اليوم الأربعاء، كادر العمل الدرامي العراقي (كمامات وطن )، أن الثقافة والفن شريكان في بناء وإصلاح الدولة والمجتمع ومحاربة الفساد والظواهر السيّئة وتشجيع المواقف الإنسانية والوطنية ، ومؤكدا سعي الحكومة لدعم الفن والفنانين .

من جهتهم أعرب كادر العمل الدرامي المتكوّن من الفنان أياد راضي والدكتور حكمت البيضاني والمخرج سامر حكمت ومدير التصوير مصطفى حكمت ، عن تهانيهم بتسلم رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة وشكرهم لإستقبالهم ولإشادت…