الكاظمي يأمر بالتحقيق في فيديو بحق قاصر بواقعة “غير أخلاقية” لأفراد أمن

(المستقلة)… أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقطع مصور يظهر تعاملاً “غير أخلاقي” من قبل أفراد أمن بحق فتى يبدو أنه قاصر.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له تلقته (المستقلة) إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يظهر فيه مجموعة ترتدي الزي العسكري وهي تقوم بالاعتداء على احد المواطنين”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) أمر بالتحقيق، فورًا، بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين”.

وأضاف رسول أن الكاظمي أمر “بمعرفة تاريخ وقوع هذه الاعتداء وتحديد مكانه”.

ويظهر المقطع المصور عددا من الأشخاص يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بفتى يافع يبدو أنه لم يبلغ ١٨ عاماً من عمره وهو عارٍ تماماً ويجلس القرفصاء.

ويقوم أحد هؤلاء بقص شعر الفتى بينما يوجه آخرون الشتائم إليه وإلى والدته، في المقطع الذي لم يعرف بعد مكان وزمان تصويره.

وظهر الفتى في مقطع مصور آخر وهو ممد على سرير مستشفى يتعالج من كدمات على ظهره، وقال إن أفراد الأمن قاموا بسحله في الشارع وتعذيبه.

ووفق ما علق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوة الظاهرة في المقطع المصور تابعة إما للفوج الأول أو الثاني في قوات حفظ النظام التي شكلها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في أواخر أيامه في المنصب.

ووفق الناشطين فإنه جرى تعذيب الفتى والتنكيل به بسبب مشاركته في الاحتجاجات.(النهاية)