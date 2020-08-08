الكاظمي وجه أعضاء حكومته بكشف ذممهم المالية لعام 2020

المستقلة.. أعلن باسم ‎مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد عن طلب رئيس الوزراء من أعضاء المجلس كشف ذممهم المالية.

وقال مجيد في بيان تلقى المستقلة نسخة منه ليل الجمعة على السبت (8 آب 2020) إن “رئيس مجلس الوزراء، وجه بقيام أعضاء مجلس الوزراء بملء استمارة كشف الذمة المالية لعام 2020”.

وأضاف إن “التوجيه الصادر خلال الجلسة الثامنة عشرة في 4/آب الجاري، نص على ملء الإستمارة المذكورة آنفاً وإرسالها الى هيئة النزاهة بالسرعة الممكنة”.

‎وتابع إن “التوجيه يأتي إستنادا الى قانون هيئة النزاهة (الكسب غير المشروع) رقم (30) لسنة 2011 المعدل، حيث ينص البند أولا من المادة (16) على: أن يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية”.