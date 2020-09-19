الكاظمي والحلبوسي يبحثان أهمية الانتهاء من تشريع قانون الانتخابات

المستقلة /- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اهمية الانتهاء من تشريع قانون الانتخابات سريعا.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان “رئيس مجلس الوزراء، استقبل، اليوم الحلبوسي وجرى خلال اللقاء بحث، مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد،وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع”.

واضاف ان “الجانبين بحثا قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد”.