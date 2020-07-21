الكاظمي من طهران : العراق وقف الى جانب ايران بأزمته الاقتصادية وتحول لسوق له

(المستقلة)… قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان العراق ساند ايران في ازمته الاتقاصدية التي يمر بها، مؤكا في الوقت ذاته على اتابع حكومته سياسة خارجية قائمة على التوازن وعدم التدخل بشؤون الداخلية.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني اليوم “نحن أمام تحديات وعلينا التنسيق مع إيران”، مبينا “بحثت مع الرئيس الإيراني التنسيق لمواجهة التحديات وخاصة فيروس كورونا”.

واضاف الكاظمي “نقول لاخوننا في ايران ان الشعب العراقي محب ويرغب بتظافر العلاقات والتعاون الثنائي وفق خصوصية كل بلد وعلى اساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية”.

وأكد الكاظمي “لقد قاتلنا الارهاب وداعش والجماعات التكفيرية سوية، وايران اول من دعمت العراق في حربها ضد المتشددين، لهذا السبب وقف العراق الى جانب ايران في ازمته الاقتصادية وتحول العراق الى سوق للتجارة الايرانية”.

وتابع “سياستنا في العراق تعتمد على حسن النية مع دول الجوار، وعلينا إخراج المنطقة من أزمة التوترات والعمل مع دولها للخروج بحل شامل يصب بمصلحة شعوبنا”.

وبين رئيس مجلس الوزراء قائلا “سياستنا الخارجية تعتمد على مبدأ التوازن و الابتعاد عن سياسية المحور لذلك لن يكون العراق منطلقا لمهاجمة ايران”.

واختتم الكاظمي بالقول “بحثنا تنشيط الاتفاقيات بين البلدين ومنها ربط سكة الحديد بين ايران والبصرة”. (النهاية)