الكاظمي : مطالب المتظاهرين تلتقي مع البرنامج الاصلاحي للحكومة

المستقلة /- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :” ان خطوات الحكومة لتطويق منافذ الفساد ستكون ذات اثر ايجابي على مجمل اداء الدولة والجهاز الحكومي “.

وقال الكاظمي خلال لقائه مجموعة من المتظاهرين من خرّيجي الكليات والمعاهد في اماكن تظاهرهم واعتصامهم :” ان مطالب المتظاهرين في كل انحاء العراق تلتقي تماما مع البرنامج الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة “.

ووعد بتلبية كل مطالبهم الحقّة، مبينا :” ان الحكومة تواجه مشاكل تراكمية، تسببت بها سنوات من سوء الادارة واساءة التصرّف في القرار، وتفويت فرص التنمية، فضلاً عن غياب الخطط طويلة الامد “.

واضاف الكاظمي :” ان التحديات التي تواجهنا كحكومة هي تحديات كبيرة، وكل ما طرحتموه من مطالب هو حق مشروع ودستوري، الا ان حجم العمل المطلوب والجهد الواجب بذله هو جهد كبير، لكنّه لن يعجزنا”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء:” ان الخطوات التي شرعت بها الحكومة في تطويق منافذ الفساد، ومحاسبة المسيئين، وتصحيح مسار الادارة، ستكون ذات اثر ايجابي على مجمل اداء الدولة والجهاز الحكومي، وان مطالب المتظاهرين في كل انحاء العراق تلتقي تماماً مع البرنامج الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة “.