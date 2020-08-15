الكاظمي: لن نسمح لأحد بان يتعدى على رجل الأمن أثناء أداء واجبه

(المستقلة)…أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اننا لن نسمح لأحد بان يتعدى على رجل الأمن أثناء أداء واجبه ، مشيرا انه بجهود ابناء الداخلية وجهود كل الأصلاء في أرض العراق سترسمون المستقبل الذي من أجله استشهد أبطال قواتنا المسلحة في سوح الحرب ضد داعش .

وقال الكاظمي في كلمته أثناء حضوره حفل تخرج الدورة التأهيلية لقطعات الداخلية – العراق الجديد ان ” دور القوات الأمنية الحقيقي هو حماية المواطنين، لأنهم هم العراق، ولا كرامة ولا عزّة للعراق من دون شعب حرّ وكريم، يشعر بالكرامة في أرضه، والأمن بين أهله، و الطمأنينة في بلد أثخنته الجراح والآلام لعقود طويلة من الزمن”.

واضاف الكاظمي ان “مهمتكم هي الدفاع عن حق كل عراقي في التعبير عن رأيه، والحفاظ على كرامته، وأن تقفوا حاجزا وسدا منيعا أمام محاولات البعض للإساءة الى قواتنا الأمنية”.

وأوضح الكاظمي انه ” لن نسمح لأحد، كائنا من كان، أن يحرم المواطن العراقي من حقوقه، او يتعدى على رجل الأمن أثناء أداء واجبه”.

واشار رئيس الوزراء الى ان ” علينا أن نتذكر جيدا أن المتظاهر الذي خرج الى الشارع مطالبا بحق مشروع وبأسلوب حضاري وسلمي، هو منا ونحن منه، فهو إما أخ لنا، أو ابن عمّنا، أو واحد من أبناء عشيرتنا”.

وأكد ان ” التأريخ يراقبنا، وشعبنا يتطلع الينا، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، وعلينا أن نجعل من كل دقيقة وساعة في زمننا سطرا يُضاف الى التأريخ المشرّف والعريق لهذا البلد الغارق في الأوجاع والتحديات”.

وختم الكاظمي حديثه بالقول انه ” بجهودكم وجهود كل الأصلاء في أرض العراق سترسمون المستقبل الذي من أجله استشهد أبطال قواتنا المسلحة في سوح الحرب ضد داعش، ومن أجله بذل شعبنا الغالي والنفيس في مختلف المراحل”.(النهاية)