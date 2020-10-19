العراق : الكاظمي لنظيره الفرنسي نسعى الى علاقات متينة مع دول العالم

المستقلة / – اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لنظيره الفرنسي جان كاستيكس :” ان العراق يسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على اساس المصالح المشتركة واعادة العراق لوضعه دوليا”.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت المستقلة نسخة منه :” ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ صباح اليوم الاثنين، اولى مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، بلقائه نظيره الفرنسي جان كاستيكس، بحضور عدد من وزراء البلدين”.

واضاف البيان انه :” جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية .كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا” .

واكد الكاظمي ، حسب البيان ، اهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات ، مبينا :” ان الحكومة تسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على اساس المصالح المشتركة واعادة العراق لوضعه دوليا “.

من جانبه اكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص فرنسا على دعم بلاده في مختلف الصعد.

وجرت، صباح اليوم، في المدرسة العسكرية الفرنسية بقصر الأنفاليد في العاصمة باريس، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي يزور فرنسا ضمن جولة أوربية تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا.

وكان في حفل الاستقبال الرسمي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، وعُزف النشيد الوطني لكل من العراق وفرنسا، ثم جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة.

وتوجه الكاظمي بعدها بعدها إلى قصر ماتينيو للقاء رئيس الحكومة الفرنسية، جان كاستيكس لعقد جولة مباحثات.

ومن المقرر أن يتوجه الكاظمي إلى قصر الإليزيه لعقد عدد من اللقاءات والمباحثات الرسمية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وباريس في مجالات متعددة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وصل مساء أمس الأحد، العاصمة الفرنسية باريس؛ في إطار جولة أوربية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يجري خلالها عدة مباحثات ترتكز على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة.