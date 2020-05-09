الكاظمي للسفير الامريكي : العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء على اي دولة

( المستقلة)… أكد رئيس مجلس الوزراء للسفير الأمريكي في بغداد أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الاميركي والاعتداء على أي دولة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة) اليوم السبت ان ” الكاظمي استقبل بمكتبه اليوم في القصرالحكومي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر“.

وأكد الكاظمي على “ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عنالمخاطر“.

مشددا أن “العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة او صديقة“.

من جهته، هنأ تولر الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العراق فيالمجالات كافة، خصوصا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.( النهاية)