الكاظمي للسفير الإيراني : العراق لن يكون ممرا أو مقر اللارهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة

( المستقلة)… أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للسفير الايراني لدى بغداد حرص العراق على اقامة أفضل العلاقات مع إيران، مؤكدا أن العراق لن يكون ممرا أو مقراللارهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي وتلقته ( المستقلة).. اليوم السبت ان “رئيس الوزراء استقبل، بمكتبه في القصر الحكومي،سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيرج مسجدي“.

وأشار الكاظمي إلى “حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وجميع دولالجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة“، مؤكدا أن “العراق لن يكون ممرا أو مقراللارهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات“.

من جهته، هنأ مسجدي الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقاتالثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.( النهاية)