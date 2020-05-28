الكاظمي : لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة

( المستقلة)… زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مقرّ قيادة العمليات المشتركة ، مؤكدا ان لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة) اليوم الخميس ان الكاظمي اطلع خلال الزيارة، على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة ضد عناصر تنظيم داعش.

وبيّن خلال لقائه بعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين أنّ تطوير المؤسسات الأمنية واصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري الذي ينصّ على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أنَّ كلَّ القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته، وأنَّ لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية وتأمين الحدود.

وأشار الى أهمية التنسيق بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها الامر الذي سينعكس ايجابا على العمليات العسكرية والأمنية ومطاردة خلايا الارهاب.( النهاية)