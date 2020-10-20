الكاظمي: قريباً الإعلان عن المرحلة الثانية لتطوير الكهرباء في العراق

المستقلة … أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء من المانيا عن “قرب” إعلان المرحلة الثانية من خارطة تطوير الكهرباء، بمشاركة شركات ألمانية.

وأكد الكاظمي خلال لقائه بالمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أن العراق يمر بأوقات صعبة بسبب كورونا، فيما رحّبت الاخيرة بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في العراق خلال الفترة المقبلة.

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يذكر ان رئيس الوزراء العراقي بدأ جولته الاوروبية يوم أمس بعد ان وصل الى فرنسا والتقى هناك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحثاً ملف مكافحة الارهاب، ويلتقي اليوم الكاظمي المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل لبحث العديد من الملفات الاقتصادية والتعاون بين البلدين.