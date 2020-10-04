الكاظمي : علاقتي مع القوى السياسية كلها متوازنة – فيديو

المستقلة /سرى جياد/وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على نوع العلاقة بالكتل السياسة بأنها متوازنة وقال في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر الاتهام بانحيازي للسيد مقتدى الصدر فيه ظلم وأنا اقدر مواقفه الوطنية واحميها وادعمها ولااحد يزايد على مواقف السيد مقتدى الصدر الوطنية والتاريخية .

جاء ذلك في أول لقاء تلفزيوني اجرته قناة العراقية الإخبارية معه وتحدث فيه أن العراق لايفلس والبلد فيه خيرات وثروات ولكن كان هناك سوء إدارة وتمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة لكننا نعمل ليل نهار لكي نجنب المواطن تبعات هذه الأزمة الاقتصادية.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال لقائه مع قناة العراقية الإخبارية: علاقتي مع القوى السياسية كلها متوازنة، والاتهام بانحيازي للسيد مقتدى الصدر فيه ظلم، وأنا أقدّر مواقفه الوطنية، وأحميها وأدعمها، ولا أحد يزايد على مواقف السيد مقتدى الصدر الوطنية والتأريخية. pic.twitter.com/yDeriJL3RJ — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 3, 2020