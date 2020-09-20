الكاظمي : سوء الادارة كان سببا لما تعرضنا له على يد عصابات داعش

الكاظمي : سوء الادارة كان سببا لما تعرضنا له على يد عصابات داعش

المستقلة /- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان سوء الإدارة كان سببا لما تعرض له أبناء الشعب على يد عصابات داعش الإرهابية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل ، وفدا يمثل النساء الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، من مختلف المكونات ( الايزيدية والتركمان والشبك)”، مبينا ان “الكاظمي رحب بوفد الناجيات، وعبّر عن أسفه لما تعرضن له من ظلم على يد عصابات داعش”.

واكد الكاظمي بحسب البيان، على ضرورة “أن يتحول هذا الظلم الى مساحة أمل وبداية جديدة، للانخراط في الحياة الاجتماعية بصورة أكثر عطاء وتفاؤلا”، مشيرا الى ان “سوء الإدارة كان سببا لما حصل وما تعرض له أبناء شعبنا على يد عصابات داعش الإرهابية”.

وتابع ان “التذكير بهذه الحوادث المؤلمة، إنما هو لتجنب تكرار ما حصل”، مبديا “اهتمام وحرص الحكومة على دعم جميع الناجيات والناجين، وتطييب جروحهم من خلال تحقيق مطالبهم المشروعة”.

من جانبه، قدم وفد الناجيات من داعش شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء الكاظمي، لاستماعه الى معاناتهن وحرصه على تلبية احتياجاتهن.